Сегодня шесть человек из десяти не готовы платить налоги со сдачи квартиры в аренду, рассказал НСН риелтор Олег Бендриков.

Владельцев квартир, сдающих апартаменты в аренду, может ждать штраф, а в некоторых случаях уголовная ответственность, если они уклоняются от уплаты налогов и отказываются предоставлять квартирантам временную регистрацию, предупредил в беседе с «Абзацем» юрист по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Бендриков объяснил, почему «ловить» нарушителей так сложно.