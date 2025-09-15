В России 50% арендодателей не платят налоги с квартиры
Риелтор Олег Бендриков заявил НСН, что сегодня только арендаторы могут пожаловаться на неуплату налогов, но им это не нужно.
Сегодня шесть человек из десяти не готовы платить налоги со сдачи квартиры в аренду, рассказал НСН риелтор Олег Бендриков.
Владельцев квартир, сдающих апартаменты в аренду, может ждать штраф, а в некоторых случаях уголовная ответственность, если они уклоняются от уплаты налогов и отказываются предоставлять квартирантам временную регистрацию, предупредил в беседе с «Абзацем» юрист по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Бендриков объяснил, почему «ловить» нарушителей так сложно.
«В таком случае можно не открывать ИП, можно просто через приложение банков платить налог как самозанятый. Ничего сложного в этом нет. У нас сейчас довольно высок процент людей, которые не платят налог со сдачи квартиры. Шесть человек из десяти не готовы платить налог. Обелить этот рынок пытаются давно, но это сделать очень сложно. В целом получается, что 50% граждан налог не платят. Закон должен быть одинаков для всех. Если компании не платят налог, их ждет штраф и ответственность. Но в данном случае нет метода контроля. Только честные арендаторы могут сообщить, но зачем им это? Им нужны отношения с собственниками», - объяснил он.
Бендриков отметил, что подсчитать потери бюджета невозможно, но они значительны.
«Посчитать, сколько государство теряет из-за таких неплательщиков, очень сложно. Если берем Москву, средняя стоимость сдачи составляет минимум 50-60 тысяч рублей. За год человек получает 600 тысяч, он должен заплатить за год как самозанятый 24 тысячи рублей. Если десять человек не заплатили, это уже 240 тысяч рублей. Для арендаторов особо нет разницы. Если им будут делать временную регистрацию, им будет лучше, конечно. В таком случае уже можно прикрепиться к поликлинике, отправить ребенка в детский сад, в школу», - добавил собеседник НСН.
Ранее в Госдуме предложили ввести компенсации аренды жилья молодым семьям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Конор Макгрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
- Стартовал прием заявок на премию «Все цвета джаза»
- Продюсер Рудченко заявил о печальном будущем группы «Тату»
- Экс-президент «Локомотива» посоветовал Батракову соглашаться на предложение «Барселоны»
- Россиянам назвали симптомы отравления грибами
- В России опровергли «страшилки» о новом обновлении от Apple
- В России 50% арендодателей не платят налоги с квартиры
- «Отменим Бетховена?» Депутат Свищев отверг запрет иностранной музыки в спорте
- Лингвист объяснил, зачем российским школам вымирающие языки
- Песков: Страны Европы мешают урегулированию на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru