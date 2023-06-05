Глубина бедности: В «Единой России» ответили на идею выдавать сертификаты на новорожденных
Помощь от государства есть и сейчас, но недостаточная, признала в эфире НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб в интервью НСН заявила, что нужно не придумывать новые сертификаты для малоимущих семей, а заняться проработкой имеющихся.
Накануне ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести сертификат для новорожденного ребенка, он будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Бессараб отметила, что на сегодняшний день сертификаты есть, но их коэффициент оставляет желать лучшего.
«Сегодня есть родовые сертификаты, некая помощь при рождении ребенка. Все дети имеют право на получение такой поддержки. Всякие конвертики, распашонки, пеленки, соски и так далее можно купить на эту помощь государства. Порядка 370 тысяч семей получили такую поддержку от государства. Она составила почти девять миллиардов рублей. Сама поддержка – около 23 тысяч рублей. Думаю, ЛДПР не с той стороны наблюдает проблему», - разъяснила собеседница НСН.
По ее словам, Госдума будет работать с Минтрудом над решением проблемы малоимущих семей.
«Нуждающиеся семьи начинают получать помощь, когда еще мама беременная. Другой вопрос – достаточная ли это помощь. Уже порядка 10 миллионов семей получают соответствующее пособие, но проблема все равно есть. Нам необходимо замерить глубину бедности. Неправильно, когда семья получает помощь государства, но даже с этой помощью не может выбраться за черту бедности. Лишь 25% семей, получающих пособие, равное 100% МРОТ, выходят из бедности, а остальные 75% продолжают нуждаться в помощи государства. Над этой проблемой мы готовы работать совместно с Минтрудом. Мы будем разрабатывать предложения по дополнительному обеспечению таких семей по уровню глубины бедности», - заключила депутат.
Ранее Бессараб в разговоре с НСН заявила, что сегодня неподходящее время для единовременных выплат отцам за новорожденных детей, передает «Радиоточка НСН».
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