ЛДПР предложила ввести сертификат для новорожденного ребенка
ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести сертификат для новорожденного ребенка, он будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Соответствующий законопроект опубликован в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.
Таким образом, предлагается ввести новый вид государственной помощи. Законопроект предусматривает, что номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться кабмином России ежегодно исходя из средних цен на товары российского производства для новорожденного.
Указывается, что право на получение сертификата для новорожденного будет у родителей, усыновителей или опекунов при условии, если они являются гражданами России и постоянно проживают на территории страны.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 2024 года размер пособий по уходу за ребенком увеличится до 49 тысяч рублей. Он добавил, что к 2025 году размер пособий достигнет уровня в 66 тысяч рублей, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru