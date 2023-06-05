ЛДПР предложила ввести сертификат для новорожденного ребенка

Таким образом, предлагается ввести новый вид государственной помощи. Законопроект предусматривает, что номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться кабмином России ежегодно исходя из средних цен на товары российского производства для новорожденного.

Указывается, что право на получение сертификата для новорожденного будет у родителей, усыновителей или опекунов при условии, если они являются гражданами России и постоянно проживают на территории страны.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с 2024 года размер пособий по уходу за ребенком увеличится до 49 тысяч рублей. Он добавил, что к 2025 году размер пособий достигнет уровня в 66 тысяч рублей, сообщает Ura.ru.

