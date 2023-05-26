«Дефицитный бюджет и СВО»: Депутат назвала преграды для отцовского капитала
Светлана Бессараб в разговоре с НСН заявила, что сегодня неподходящее время для единовременных выплат отцам за новорожденных детей.
Дефицитный бюджет и необходимость поддержки семей ветеранов боевых действий оставляют призрачные шансы для отцов, которые рассчитывают на единовременную выплату за новорожденных детей. Таким мнением в эфире НСН поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести отцовский капитал для подъема демографии, по которому отец в официальном браке будет получать единовременную выплату в 500 тысяч рублей за одного ребенка, и по миллиону рублей за каждого ребенка после третьего.
«Если бы у нас был профицитный бюджет, то можно было поддержать любые инициативы, которые направлены на увеличение рождаемости в России. Отцовского капитала у нас пока еще нет. Будет ли он в дальнейшем? Не знаю. Но сейчас вряд ли. У нас дефицитный бюджет на ближайшую трехлетку, и у нас существенные затраты, которые необходимо нести государству прежде всего на победу. На поддержку семей с детьми, ветеранов, в том числе ветеранов боевых действий, ребят, которые придут с СВО. Я не думаю, что это сегодня реально», - сказала Бессараб.
Ранее Бессараб отвергла введение квот для женщин на работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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