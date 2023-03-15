«По фактической инфляции»: Мишустин гарантировал индексацию маткапитала

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Справедливая Россия - За правду» заявил, что правительство гарантирует индексацию материнского капитала, сообщает пресс-служба кабмина.

Семьи из новых регионов получат маткапиталы задним числом

По его словам, индексация будет осуществляться не по ожидаемой инфляции, как было ранее, а по фактической.

«В условиях непрерывного санкционного давления мы маткапитал проиндексировали, теперь индексируем его на 11,9%... по факту инфляции... мы гарантируем в этом смысле такую индексацию», - сказал глава правительства.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила расширить использование маткапитала и разрешить семьям использовать эти средства на покупку российского автомобиля, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииИндексацияМаткапиталМихаил Мишустин
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