«По фактической инфляции»: Мишустин гарантировал индексацию маткапитала

По его словам, индексация будет осуществляться не по ожидаемой инфляции, как было ранее, а по фактической.

«В условиях непрерывного санкционного давления мы маткапитал проиндексировали, теперь индексируем его на 11,9%... по факту инфляции... мы гарантируем в этом смысле такую индексацию», - сказал глава правительства.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила расширить использование маткапитала и разрешить семьям использовать эти средства на покупку российского автомобиля, сообщает RT.

