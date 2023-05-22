«Денег надо меньше»: Сокращение расходов на маткапитал объяснили падением рождаемости
Россия вошла в очередную полосу сокращения молодого поколения, соответственно существует неблагоприятный прогноз по рождению детей, сказал НСН Александр Сафонов.
Экс-замминистра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с НСН заявил, что сокращение трансфертов на материнский капитал связаны с неблагоприятным демографическим прогнозом.
Минфин предложил сократить оценку будущего федерального трансферта, необходимого Социальному фонду на выплату материнского капитала. В 2024–2026 годах совокупное снижение трансферта на эти цели может составить 17 процентов или на 356 миллиардов рублей. Сафонов убежден, что проблема в демографии.
«Мы вошли в очередную полосу сокращения молодого поколения, соответственно существует неблагоприятный прогноз по рождению детей. Демографический прогноз делается из расчета фертильных женщин, но при этом надо делать скидку на математические модели. В условиях падения экономики тоже сокращается количество рождаемости. В рамках планирования нужно учитывать и уровень инфляции. Думаю, что Минфин все это принимает во внимание, и понимает, что денег для реальных выплат понадобится меньше. Возможно, сократится спрос на жилье, заработает единое пособие на детей и меньшее количество родителей будет тратить маткапитал на неотложные нужды», - сказал Сафонов.
Собеседник НСН отметил, что прогноз строится и на основе истории использования материнского капитала.
«Маткапитал – это виртуальная возможность взять деньги. Возьмете вы или нет – это личная программа вашей жизни. Для Минфина важно планировать исходя из предыдущей истории востребованности этих средств. Женщина при рождении детей обзаводятся записью в Социальном фонде, где прописывается ее право на получение денег по материнскому капиталу. Если они не востребованы, то и будет планироваться сокращение трансфертов», - отметил Сафонов.
Ранее независимый демограф Алексей Ракша в эфире НСН заявил, что инициатива о переводе студентов с детьми на бюджетное обучение в вузах — весомый вклад в поддержку семей с детьми со стороны государства.
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