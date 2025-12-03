Депутат Госдумы объяснил главе СПЧ идеологию «Русской общины»

Народ начинает проявлять субъектность в условиях нашествия мигрантов и резкого изменения этнокультурного баланса, о чем говорили и патриарх, и президент РФ, заявил НСН депутат Михаил Матвеев.

Самоорганизация всегда была присуща русскому народу, заявил НСН зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал «принижением значения и смысла существования нашего исторического народа» создание общин русского народа в ответ на мигрантские общины. Об этом он заявил РБК, отметив, что идеологически не поддерживает деятельность таких организаций, как «Русская община» и «Северный человек», которые проводят совместные с правоохранителями рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Кроме того, Фадеев считает, что такие организации не должны брать на себя силовые функции.

Матвеев напомнил, что общинное самоуправление присуще русскому народу и имеет тысячелетние традиции.

Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык
«Очень странное высказывание господина Фадеева. Самоорганизация всегда была присуща русскому народу, и, вообще, русский народ жил общинами. Общинный строй, общинное самоуправление имеют тысячелетние традиции, и на них, собственно, и основано было русское государство в свое время. У нас существует очень странный закон о национально-культурных автономиях, который я как депутат пытался недавно изменить. Этот закон предполагает возможность создания такого рода объединений по национальному признаку только в отношении национального меньшинства. В результате мы имеем картину, когда, допустим, в Совете по делам национальности при губернаторе Владимирской области нет ни одной русской общественной организации, при том, что в регионе порядка 95% русские, но зато там есть две армянских общественных организации, есть польская, таджикская и так далее. Что незаконного в том, что русские создают свои национальные общественные организации? Что тревожит господина Фадеева?», - задался вопросом депутат.

По его словам, народ начинает объединяться в условиях повсеместного присутствия мигрантов.

Хороводы и сексуальность: Чем россиян зацепило дарк-фолк-кабаре
«Народ начинает проявлять субъектность в условиях нашествия мигрантов и резкого изменения этнокультурного баланса, о чем говорили и патриарх, и президент РФ. Хочу напомнить господину Фадееву, что есть циркулярное письмо Высшего церковного совета, которое вышло в этом году, о необходимости кормления "Русской общины" и выделение священников, которые будут духовными наставниками местных русских общин», - напомнил Матвеев.

Он рассказал, что в русских общинах много различных направлений от возрождения национальных видов спорта и фольклора до помощи раненым.

СМИ: Лидера «Русской общины» в Обнинске задержали по подозрению в вымогательстве
«Если бы господин Фадеев поинтересовался деятельностью "Русской общины", то он бы выяснил, что помимо дружин, которые участвуют в рейдах совместно с органами правопорядка по патрулированию улиц и наведению порядка, там существует больше 15 различных направлений. Это и народные танцы, и кухня, и спорт, возрождение различных русских национальных видов спорта, таких как кила и буза, про которые Фадеев, наверное, даже не знает. Это и помощь фронту, помощь раненым. Изучение фольклора, народных песен, и так далее. Всё это, на мой взгляд, позитивное явление», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что в русской общине нет дрейфа в сторону радикализма и национализма.

«Люди начинают вспоминать о своих корнях, общаются друг с другом под духовным руководством Русской Православной церкви, что кардинальным образом отличает русскую общину от каких-то других движений. Это означает, что там нет дрейфа в сторону радикализма и национализма, а есть занятия с детьми, спортивные секции, какие-то летние казачьи лагеря и так далее. Лучше бы Фадеев озаботился проблемами национально-культурных автономий, которые имеют за границей свои национальные государства и фактически работают в России в качестве иностранных агентов», - добавил Матвеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил зафиксировать статус русского народа в Конституции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Булкин
ТЕГИ:РоссиянеДепутатРПЦВалерий Фадеев

Горячие новости

Все новости

партнеры