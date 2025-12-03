Самоорганизация всегда была присуща русскому народу, заявил НСН зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал «принижением значения и смысла существования нашего исторического народа» создание общин русского народа в ответ на мигрантские общины. Об этом он заявил РБК, отметив, что идеологически не поддерживает деятельность таких организаций, как «Русская община» и «Северный человек», которые проводят совместные с правоохранителями рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Кроме того, Фадеев считает, что такие организации не должны брать на себя силовые функции.

Матвеев напомнил, что общинное самоуправление присуще русскому народу и имеет тысячелетние традиции.