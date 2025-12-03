Пока шахматы и тетрис: Депутат Свинцов назвал временной блокировку Roblox
Компания Roblox должна навести порядок на своей платформе, тогда Роскомнадзор ее разблокирует, заявил НСН Андрей Свинцов.
Роскомнадзор блокирует игровую онлайн-платформу Roblox, чтобы оказать давление и добиться соблюдения законодательства, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Игровая онлайн-платформа Roblox перестала открываться в России без VPN. Об этом в последние несколько часов сообщают пользователи по всей стране. На днях Роскомнадзор сообщал, что Roblox могут заблокировать за то, что разработчики не борются с неподобающим и противоправным контентом. Роскомнадзор с 2019 года неоднократно требовал от администрации платформы Roblox ограничить доступ к запрещенному контенту. Свинцов уверен, что это временная история.
«Дети у нас достаточно образованные и хитрые, они найдут какие-то альтернативы этой платформе. Я надеюсь, что это тестовая блокировка, а компания Roblox наведет порядок на своей платформе. Я уверен, что по такому пути пойдут большинство стран мира, если на платформе процветает противоправная деятельность. Ни в одной стране мира с этим мириться не будут. Роскомнадзор выбрал правильный путь, не самый востребованный со стороны пользователей, но безопасность превыше всего. Это элемент давления на компанию, чтобы добиться порядка. Потом платформа, я надеюсь, будет разблокирована. А использование VPN в данном случае тоже небезопасно, все такие нелегальные сервисы Роскомнадзор блокирует», - отметил он.
При этом он признал, что ситуация приведет к напряженности в семьях, родителям нужно придумать, чем занять детей.
«Самая сложная задача здесь – объяснить детям, что случилось. Они очень резко и чувствительно реагируют на такие вещи, могут даже обвинять родителей. Это может привести к массовым скандалам. Хочу посоветовать родителям найти какую-то альтернативу, потому что просто сказать, что ничего не работает, не поможет. Когда ограничили YouTube, все перешли на более безопасные платформы. Здесь тоже будет альтернатива. Я думаю, что можно посмотреть видеоигры, которые есть в открытом доступе, не на платформе, в приложениях, в смартфонах. У нас был Mario и тетрис, например. Вариантов развлечения для детей очень много. Самое правильное, на мой взгляд, отдать их в различные спортивные секции, в секции робототехники, шахматы и так далее. Это полезнее, чем сидеть часами за компьютером», - заключил депутат.
В Киберполиции РФ ранее сообщали, что Roblox превратилась в площадку для преступников — в частности, для педофилов и мошенников, которые пользуются тем, что сервис популярен у детей. Статистика за последние три месяца тревожна: половина всех зафиксированных нарушений связана с домогательствами в отношении несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».
