Между Москвой и Нижним Новгородом возобновили курсирование поезда «Буревестник»

Первый после возобновления состав отправился в рейс 3 декабря с Ярославского вокзала столицы. Курсировать поезда будут три раза в день. На начальном этапе в состав поездов будут входить 10 двухэтажных вагонов.

«Уверен, что поезд «Буревестник» будет востребован. Он особенный во всех отношениях... обеспечивает принципиально иной, улучшенный, сервис», – подчеркнул замгендиректора РЖД Иван Колесников.

Ранее в РЖД заявили, что намерены протестировать посадку пассажиров в поезда по биометрии в начале 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

