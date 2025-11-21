Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык

Как заявила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, изменения затронут сферу торговли и услуг. Поправки в закон «О защите прав потребителей» обяжут размещать всю основную информацию на вывесках и указателях на русском языке.

Речь идет о таких обозначениях, как «открыто/закрыто», «вход/выход», «касса», «цена», «скидки» и «распродажа». Допускается дублирование надписей на языках народов РФ или на иностранных языках. Правила не распространяются на фирменные наименования и торговые знаки. Они регулируются Гражданским кодексом.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать за иностранные слова на телевидении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».