Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык
С 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый закон, направленный на защиту русского языка в публичном пространстве, сообщает РИА Новости.
Как заявила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, изменения затронут сферу торговли и услуг. Поправки в закон «О защите прав потребителей» обяжут размещать всю основную информацию на вывесках и указателях на русском языке.
Речь идет о таких обозначениях, как «открыто/закрыто», «вход/выход», «касса», «цена», «скидки» и «распродажа». Допускается дублирование надписей на языках народов РФ или на иностранных языках. Правила не распространяются на фирменные наименования и торговые знаки. Они регулируются Гражданским кодексом.
Ранее в Госдуме предложили штрафовать за иностранные слова на телевидении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
