Комментируя новые решения европейских стран о выделении денег Киеву, он указал, что из-за это своей одержимости европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине.

«Это как раз то, о чём говорил президент Владимир Путин... Европейцы продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что европейские страны сами вывели себя из процесса урегулирования на Украине и теперь мешают усилиям США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».