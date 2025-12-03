Песков: Европа неправа в ожиданиях стратегического поражения России
Европа, ожидающая стратегического поражения России, глубоко неправа. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитриц Песков.
Комментируя новые решения европейских стран о выделении денег Киеву, он указал, что из-за это своей одержимости европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине.
«Это как раз то, о чём говорил президент Владимир Путин... Европейцы продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы», - заключил представитель Кремля.
Ранее Путин заявил, что европейские страны сами вывели себя из процесса урегулирования на Украине и теперь мешают усилиям США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
