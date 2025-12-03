Песков: Европа неправа в ожиданиях стратегического поражения России

Европа, ожидающая стратегического поражения России, глубоко неправа. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитриц Песков.

Путин: Россия готова к войне с Европой

Комментируя новые решения европейских стран о выделении денег Киеву, он указал, что из-за это своей одержимости европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине.

«Это как раз то, о чём говорил президент Владимир Путин... Европейцы продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что европейские страны сами вывели себя из процесса урегулирования на Украине и теперь мешают усилиям США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаРоссияЕвропаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры