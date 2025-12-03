Костин: Россия хочет мира с США и остальными странами

Россия не хочет войны, а желает мира с США и остальными странами. Как пишет RT, об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Он отметил, что сферы для сотрудничества есть - «полезные ископаемые, Арктика, космос, атомную энергетика и многое другое».

«Мы бы хотели развивать отношения с США. Это великая экономическая держава», - подчеркнул Костин.

Ранее газета The Washington Post написала, что из мирного плана американского лидера Дональда Трампа по Украине пропал пункт о нормализации отношений РФ и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
