Костин: Россия хочет мира с США и остальными странами
3 декабря 202513:25
Россия не хочет войны, а желает мира с США и остальными странами. Как пишет RT, об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Он отметил, что сферы для сотрудничества есть - «полезные ископаемые, Арктика, космос, атомную энергетика и многое другое».
«Мы бы хотели развивать отношения с США. Это великая экономическая держава», - подчеркнул Костин.
Ранее газета The Washington Post написала, что из мирного плана американского лидера Дональда Трампа по Украине пропал пункт о нормализации отношений РФ и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Европа неправа в ожиданиях стратегического поражения России
- Быстрые удовольствия: Зумеров уличили в «катании» на дофаминовых качелях
- Между Москвой и Нижним Новгородом возобновили курсирование поезда «Буревестник»
- Деньги в бетон: Почему застройщики теряют даже состоятельных покупателей
- Гендиректор сервиса «Мамба»: На сайтах знакомств ищут общение, а не отношения
- Без шоу и пиара: Климов назвал «конкретными» переговоры Путина и Уиткоффа
- Костин: Россия хочет мира с США и остальными странами
- Пока шахматы и тетрис: Депутат Свинцов назвал временной блокировку Roblox
- В России создали сайт знакомств с психологическим сопровождением
- Депутат Госдумы объяснил главе СПЧ идеологию «Русской общины»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru