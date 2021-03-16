Голикова рассказала о безработице среди российский молодежи

Более трети зарегистрированных безработных в России – молодые люди в возрасте до 29 лет, приводит РИА Новости слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По ее словам в основном они имеют высшее образование.

Голикова также отметила, что важную роль играет и качество того образования, которое они получили.

Ранее депутат Госдумы РФ, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов рассказал в ходе пресс-конференции НСН о целях создания студенческого капитала. Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский и председатель Всероссийского союза студентов Олег Цапко в ходе пресс-конференции предложили на эти деньги поднять стипендии студентам.



