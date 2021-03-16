Голикова рассказала о безработице среди российский молодежи
Более трети зарегистрированных безработных в России – молодые люди в возрасте до 29 лет, приводит РИА Новости слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
По ее словам в основном они имеют высшее образование.
Голикова также отметила, что важную роль играет и качество того образования, которое они получили.
Ранее депутат Госдумы РФ, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов рассказал в ходе пресс-конференции НСН о целях создания студенческого капитала. Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский и председатель Всероссийского союза студентов Олег Цапко в ходе пресс-конференции предложили на эти деньги поднять стипендии студентам.
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