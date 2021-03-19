Доля россиян, желающих отдать детей в вуз, за 10 лет упала вдвое

Доля родителей, которые хотят, чтобы их ребенок после школы поступил в вуз, сократилась почти вдвое за последние десять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob.

Если в 2010 году 80% родителей говорили, что их дети продолжат обучение в вузе, то сейчас таковых нашлось всего 43%. Порядка 20% сказали, что их дети после школы пойдут в колледж, а дети 25% опрошенных еще не определились.

Причиной спада интереса к высшему образованию респонденты назвали нехватку денег на репетиторов и последствия пандемии, такие как падение качества школьного образования из-за перехода на дистанционное обучение и закрытие очных подготовительных курсов при вузах.



