В Госдуме назвали достойный размер пенсий для россиян
Лидер партии «Справедливая Россия» рассказал в эфире НСН, как можно увеличить размер пенсий в России.
Россияне считают достойной пенсию в 40 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob. Москвичи рассчитывают на 44,5 тысячи рублей, жители Санкт-Петербурга - на 43,5 тысячи. Третью строчку заняли хабаровчане, которые называют достойной пенсию в 43,4 тысячи рублей.
Самыми нетребовательными среди участников опроса оказались жители Набережных Челнов, которым оказалось достаточно 35,1 тысячи рублей.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в эфире НСН раскритиковал нынешний размер пенсий и рассказал, как можно их поднять.
«Понимая, сколько сегодня стоят товары и услуги, размер пенсии в 40 тысяч рублей нельзя назвать завышенным, если мы хотим, чтобы наши пенсионеры реально жили, а не выживали. Сегодня средний размер пенсии – 16,4 тысячи рублей, а большинство пенсионеров получает порядка 12 тысяч, не больше. Это просто выживание, это подачка, а не пенсия», - рассказал депутат Госдумы.
По его словам, эту ситуацию можно исправить. По закону пенсия не может быть ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, а это зависит от стоимости потребительской корзины. «Только сейчас это уже не корзина, а какая-то дырявая авоська, в которой ничего не осталось – все выпало. Отсюда такие нищенские пенсии», - объяснил Миронов.
В этой связи фракция «Справедливой России» подготовила свой вариант потребительской корзины с товарами и услугами, необходимыми для комфортной жизни. Стоимость этой корзины – порядка 31 тысячи рублей, от этого уровня должна рассчитываться минимальная пенсия в стране, считает Миронов. По его словам, средняя пенсия в таком случае как раз составит порядка 40 тысяч рублей.
«Разумеется, размер пенсии не может быть для всех одинаков, но мы категорически против действующей балльной системы. Эта запутанная система искажает самое главное – зависимость между реальным трудовым вкладом гражданина и начислением пенсии», - считает Миронов.
Он назвал три критерия определения размера пенсии – зарплата, стаж и условия труда. Также Миронов призвал вернуть прежний пенсионный возраст, отказаться от Пенсионного фонда, возвратить прямое бюджетное финансирование пенсионных выплат, а также проиндексировать пенсии работающих пенсионеров в соответствии с конституцией.
«Пенсия – не социальная подачка. Это не пособие по старости, а законная отложенная заработная плата за прошлый труд, ее размер должен обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров», - резюмировал политик.
Ранее Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нужно как можно скорее поднять до 50-60 тысяч рублей.
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