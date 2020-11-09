В Госдуме назвали достойный размер пенсий для россиян

«Понимая, сколько сегодня стоят товары и услуги, размер пенсии в 40 тысяч рублей нельзя назвать завышенным, если мы хотим, чтобы наши пенсионеры реально жили, а не выживали. Сегодня средний размер пенсии – 16,4 тысячи рублей, а большинство пенсионеров получает порядка 12 тысяч, не больше. Это просто выживание, это подачка, а не пенсия», - рассказал депутат Госдумы.

По его словам, эту ситуацию можно исправить. По закону пенсия не может быть ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, а это зависит от стоимости потребительской корзины. «Только сейчас это уже не корзина, а какая-то дырявая авоська, в которой ничего не осталось – все выпало. Отсюда такие нищенские пенсии», - объяснил Миронов.

В этой связи фракция «Справедливой России» подготовила свой вариант потребительской корзины с товарами и услугами, необходимыми для комфортной жизни. Стоимость этой корзины – порядка 31 тысячи рублей, от этого уровня должна рассчитываться минимальная пенсия в стране, считает Миронов. По его словам, средняя пенсия в таком случае как раз составит порядка 40 тысяч рублей.