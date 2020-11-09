Россияне назвали размер достойной пенсии
Россияне считают достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей в месяц. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы Superjob.
Самые большие запросы у жителей Москвы - в среднем они назвали приемлемыми пенсионные доходы в 44,5 тысячи рублей. На втором месте находятся жители Санкт-Петербурга, их ожидания - 43,5 тысячи рублей. На третьей строчке - Хабаровск, где граждане хотели бы на пенсии иметь доход в 43,4 тысячи рублей.
На последнем месте рейтинга расположились сограждане, проживающие в Набережных Челнах, которые считают достойными выплаты в 35,1 тысячи рублей.
Кроме того, исследователи выяснили, что мужчины в России хотели бы получать больше, чем женщины - 41,3 тысячи рублей и 38,5 тысячи рублей соответственно.
Каждый четвертый россиянин рассчитывает, что основным источником доходов будет государственная пенсия, более 10 процентов граждан надеются на личные сбережения, а два процента — на финансовую помощь детей.
Ряд категорий граждан смогут в 2021 выйти на пенсию раньше срока, передает RT.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН ранее объяснил, как будет соотноситься индексация пенсии в следующем году с ростом инфляции.
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