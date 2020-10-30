Миронов призвал поднять МРОТ до 60 тысяч рублей

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нужно как можно скорее поднять до 50-60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба лидера СР.



По словам Миронова, МРОТ в России необходимо рассчитывать на уровне половины от зарплат среднего класса, 50-60 тысяч рублей, что позволит решить проблему «работающих бедных», а потребительский спрос при таких заработках «обеспечит очень существенный экономический рост».

Миронов напомнил о свежих данных Росстата, согласно которым в России у половины семей, а также у большинства молодых семей и пенсионеров денег хватает только на еду и одежду. Лидер «Справедливой России» считает, что новая методика расчёта МРОТ на основе медианной зарплаты, предлагаемая Минтрудом, «законсервирует этот чудовищный уровень бедности ещё на пять лет».

Миронов отметил, что, по последним данным, медианная зарплата в настоящий момент едва превышает 30 тысяч рублей, а значит половина работников в России получают меньше этой суммы.

«Предложение Минтруда, по сути, заключается в том, чтобы в России можно было платить зарплату в размере 42% от затрат, необходимых на покупку еды и одежды», — добавил глава «Справедливой России».



Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, устанавливающий новый порядок расчёта МРОТ. С 1 января 2021 года предлагается использовать для этого не потребительскую корзину, а медианный доход, когда 50% работающих получают больше этой величины, а другие 50% - меньше. МРОТ предлагается установить на уровне 42% от медианной заработной платы, то есть 12 792 рублей.

