В Госдуме и Минздраве не поддержали идею Жириновского закрыть бары

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов рассказал в эфире НСН, что принимаемые в регионах России меры соответствуют той обстановке, которая есть к том или ином регионе.

«Очень многие структуры общественного питания сегодня придерживаются тех рекомендаций, которые были выданы Роспотребнадзором», - сказал Неверов. В связи с этим он не видит необходимости в дополнительном ограничении их работы.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в эфире НСН высказал мнение, что в случае роста заболеваемости коронавирусом есть смысл ограничивать массовые мероприятия, закрывать же бары и рестораны не нужно.

«Если пойдет речь о масштабном распространении коронавирусной инфекции, то могут потребоваться дополнительные меры – например, ограничение массовых мероприятий», - сказал он.