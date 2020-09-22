В Госдуме и Минздраве не поддержали идею Жириновского закрыть бары
Глава фракции «Единой России» в Госдуме рассказал НСН, что не видит поводов для закрытия баров и ресторанов, а главный внештатный инфекционист Минздрава согласен только ограничить массовые мероприятия.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что все бары и рестораны нужно закрыть в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди молодежи. По его мнению, закрыть также стоит дискотеки, флешмобы и «всякие общественные мероприятия». При этом вузы должны продолжать работать, но по сокращенной программе.
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов рассказал в эфире НСН, что принимаемые в регионах России меры соответствуют той обстановке, которая есть к том или ином регионе.
«Очень многие структуры общественного питания сегодня придерживаются тех рекомендаций, которые были выданы Роспотребнадзором», - сказал Неверов. В связи с этим он не видит необходимости в дополнительном ограничении их работы.
Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в эфире НСН высказал мнение, что в случае роста заболеваемости коронавирусом есть смысл ограничивать массовые мероприятия, закрывать же бары и рестораны не нужно.
«Если пойдет речь о масштабном распространении коронавирусной инфекции, то могут потребоваться дополнительные меры – например, ограничение массовых мероприятий», - сказал он.
К закрытию каких-либо учреждений инфекционист призвал подходить взвешенно и лучше контролировать соблюдение мер профилактики распространения коронавируса в этих учреждениях – масочный режим, рассадка гостей и другие.
Он уверен, что в случае подъема заболевания система здравоохранения в России справится, с койко-местами в больницах тоже проблем не прогнозируется. Весной весь коечный фонд в стране был развернут, потом их свернули обратно, но перепрофилировать снова не составит труда, считает Чуланов.
«Принятие решений о развертывании коечного фонда нужно принимать региональных властям, исходя из ситуации», - подчеркнул инфекционист.
Ранее в интервью НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн предрек рост заболеваемости коронавирусом в России.
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