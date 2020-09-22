Джонсон объявил о введении новых ограничений для борьбы с COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал введение новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Об этом он сообщил в ходе выступления в парламенте во вторник.

Джонсон уточнил, что речь не идет о возвращении всеобщего карантина, который вводился в королевстве в марте.

«Мы не требуем, чтобы люди оставались дома, а школы, университеты и колледжи продолжат работать», - заявил британский премьер, подчеркнув, что ограничения тщательно проработаны так, чтобы «минимально нарушить привычный ход жизни людей и их финансовое благосостояние».