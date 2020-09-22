Джонсон объявил о введении новых ограничений для борьбы с COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал введение новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Об этом он сообщил в ходе выступления в парламенте во вторник.
Джонсон уточнил, что речь не идет о возвращении всеобщего карантина, который вводился в королевстве в марте.
«Мы не требуем, чтобы люди оставались дома, а школы, университеты и колледжи продолжат работать», - заявил британский премьер, подчеркнув, что ограничения тщательно проработаны так, чтобы «минимально нарушить привычный ход жизни людей и их финансовое благосостояние».
По словам Джонсона, на ближайшие полгода ограничения коснутся часов работы баров, пабов и ресторанов, а также правил ношения масок и проведения общественных мероприятий, передает ТАСС.
Ранее во вторник призвал закрыть все бары и рестораны, а также запретить дискотеки и флешмобы лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, это рассадник распространения коронавируса среди молодежи.
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