Джонсон объявил о введении новых ограничений для борьбы с COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал введение новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Об этом он сообщил в ходе выступления в парламенте во вторник.

Джонсон уточнил, что речь не идет о возвращении всеобщего карантина, который вводился в королевстве в марте.

«Мы не требуем, чтобы люди оставались дома, а школы, университеты и колледжи продолжат работать», - заявил британский премьер, подчеркнув, что ограничения тщательно проработаны так, чтобы «минимально нарушить привычный ход жизни людей и их финансовое благосостояние».

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По словам Джонсона, на ближайшие полгода ограничения коснутся часов работы баров, пабов и ресторанов, а также правил ношения масок и проведения общественных мероприятий, передает ТАСС.

Ранее во вторник призвал закрыть все бары и рестораны, а также запретить дискотеки и флешмобы лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, это рассадник распространения коронавируса среди молодежи.




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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:КоронавирусБорис Джонсон
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