Жириновский предложил закрыть рестораны как рассадник коронавируса среди молодежи

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что все бары и рестораны нужно закрыть в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди молодежи. По его мнению, закрыть также стоит дискотеки, флешмобы и «всякие общественные мероприятия». При этом вузы должны продолжать работать, но по сокращенной программе.