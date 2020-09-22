Жириновский предложил закрыть рестораны как рассадник коронавируса среди молодежи
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что все бары и рестораны нужно закрыть в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди молодежи. По его мнению, закрыть также стоит дискотеки, флешмобы и «всякие общественные мероприятия». При этом вузы должны продолжать работать, но по сокращенной программе.
«Вот в вузах садитесь, социальная дистанция два метра и сокращенный вариант два часа, три часа, и не по 8 часов», - цитирует лидера ЛДПР РИА Новости.
Ранее Владимир Жириновский предложил кремировать тело Ленина, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru