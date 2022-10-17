Книгоиздатели предрекли закрытие продаж классики из-за инициатив Госдумы

Также гендиректор ЭКСМО рассказал, что за последние два-три года продажи классической литературы значительно выросли. По его словам, среди российских авторов чаще всего покупают произведения Булгакова и Толстого.

«Продажи классической литературы на сегодняшний день на очень высоком уровне. За последние два-три года продажи классики выросли кардинально. Мы видим, что люди стали обращаться к классике, к таким сюжетам. Среди российских авторов прекрасные продажи, Булгаков и Толстой, например», - резюмировал Капьев.

Ранее, 13 октября, правительство поддержало законопроект об административной ответственности за любую пропаганду ЛГБТ, а не только среди детей. Один из ее авторов, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, сообщил, что 17 октября инициативу внесут в Госдуму.

