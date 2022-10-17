Книгоиздатели предрекли закрытие продаж классики из-за инициатив Госдумы
В мировой литературе есть ситуации, которые не подходят под трактовку традиционных семейных ценностей, отметил в эфире НСН гендиректор издательства Евгений Капьев.
Если в России примут законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, то книжные магазины будут вынуждены убрать с полок произведения, в которых могут содержаться соответствующие фрагменты, заявил в эфире НСН гендиректор издательства ЭКСМО Евгений Капьев.
Накануне российский книжный союз (РКС) попросил главу комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна объяснить издателям, являются ли некоторые сюжеты в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы пропагандой отрицания семейных ценностей. В РКС беспокоятся, что, в частности, отрывки из произведений Бунина могут попасть в категорию «сексуальное насилие», а сюжеты из «Бесов» Достоевского могут расценить как «совращение малолетних». Евгений Капьев отметил, что если книги придется убрать из магазинов, то люди просто перейдут на пиратские ресурсы.
«В мировой литературе действительно есть ситуации, которые не подходят под трактовку традиционных семейных ценностей. Литература – это, все-таки, отражение жизни. И здесь РКС хотел узнать, как теперь, по мнению Хинштейна, должна отражаться жизнь. Теперь это вообще не упоминать, или что с этим сделать? Хотелось бы узнать у депутата мнение, как он это видит. Если делать исключения, то вопрос, что такое мировая классическая художественная литература. То есть надо делать какой-то закрытый перечень, но это будет странно. Вырезать какие-то фрагменты из классики тоже странно. Видимо, придется снимать книги с полок. Но дело в том, что люди тогда перейдут на пиратские ресурсы», - сказал Капьев.
Также гендиректор ЭКСМО рассказал, что за последние два-три года продажи классической литературы значительно выросли. По его словам, среди российских авторов чаще всего покупают произведения Булгакова и Толстого.
«Продажи классической литературы на сегодняшний день на очень высоком уровне. За последние два-три года продажи классики выросли кардинально. Мы видим, что люди стали обращаться к классике, к таким сюжетам. Среди российских авторов прекрасные продажи, Булгаков и Толстой, например», - резюмировал Капьев.
Ранее, 13 октября, правительство поддержало законопроект об административной ответственности за любую пропаганду ЛГБТ, а не только среди детей. Один из ее авторов, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, сообщил, что 17 октября инициативу внесут в Госдуму.
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