Депутат Останина призвала ввести уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отметила, что ВОЗ является соучастницей уничтожения населения, этого нельзя допустить в России.
За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений необходимо ввести уголовное наказание, чтобы не допустить серьезного сокращения численности населения России, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Мне кажется, надо ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений – недостаточно сегодня только административного наказания, надо возвращать уголовное наказание, чтобы мы не стали исполнителями воли ВОЗ, которая является соучастницей уничтожения, сокращения нашего населения», - призвала депутат.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что намерена признать третий пол на официальном уровне - было принято решение обновить руководство по учету гендерной проблематики. Первая версия документа была опубликована в 2011 году, далее документ постоянно обновляется.
Партия «Коммунисты России» призвала Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она признает существование третьего пола, и создать свою организацию, которая будет заниматься здоровьем жителей планеты.
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