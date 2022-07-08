Володин призвал запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что в России «необходимо укреплять институт семьи».

В России официально установили День семьи, любви и верности

Он напомнил, что РФ вышла из Совета Европы, а значит ушли в прошлое «требования узаконить в стране однополые браки».

«Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились», - написал политик, добавив, что было бы правильно запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее Володин направил в профильный комитет Госдумы законопроект, предусматривающий крупные штрафы за ЛГБТ-пропаганду.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретРоссияЛГБТГосдумаВячеслав Володин
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