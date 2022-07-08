Володин призвал запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что в России «необходимо укреплять институт семьи».
Он напомнил, что РФ вышла из Совета Европы, а значит ушли в прошлое «требования узаконить в стране однополые браки».
«Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились», - написал политик, добавив, что было бы правильно запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей.
Ранее Володин направил в профильный комитет Госдумы законопроект, предусматривающий крупные штрафы за ЛГБТ-пропаганду.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 464 / сут.
Умерли
381 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 787 / сут.
- Зеленский посетил передовые позиции украинских войск в Днепропетровской области
- Володин призвал запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей
- Путин призвал российских нефтяников быть готовыми к эмбарго
- В ЦБ заявили о новой схеме, позволяющей мошенникам дистанционно управлять счётом
- Роспотребнадзор заявил, что присоединился к судебному разбирательству с IKEA
- В ДНР заявили о попытке контрнаступления ВСУ под Запорожьем
- СМИ: немецкие военные планировали взорвать Крымский мост
- Американский генерал заявил о необходимости взорвать Крымский мост
- Путин оценил попытки Европы заместить российские энергоресурсы
- В Театре Луны сменился художественный руководитель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru