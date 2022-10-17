Романы Шолохова и Достоевского проверят на отрицание семейных ценностей

Российский книжный союз попросил депутата Госдумы Александра Хинштейна пояснить, являются ли некоторые сюжеты в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы пропагандой отрицания семейных ценностей.

Обращения в РКС по этому поводу поступают от издателей.

«Ввиду широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его», - цитирует обращение ТАСС.

В частности, проверить предлагают романы «Бесы» Достоевского, «Морфий» Булгакова, «Лолита» Набокова, «Обломов» Гончарова. Последний роман предлагают проверить на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Также в списке оказались произведения Горького, Гюго, Островского, Гарди и других.

Ранее исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что падение продаж книг связано с отсутствием интересных тем, затрагиваемых в произведениях.

