Романы Шолохова и Достоевского проверят на отрицание семейных ценностей
Российский книжный союз попросил депутата Госдумы Александра Хинштейна пояснить, являются ли некоторые сюжеты в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы пропагандой отрицания семейных ценностей.
Обращения в РКС по этому поводу поступают от издателей.
«Ввиду широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его», - цитирует обращение ТАСС.
В частности, проверить предлагают романы «Бесы» Достоевского, «Морфий» Булгакова, «Лолита» Набокова, «Обломов» Гончарова. Последний роман предлагают проверить на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Также в списке оказались произведения Горького, Гюго, Островского, Гарди и других.
Ранее исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что падение продаж книг связано с отсутствием интересных тем, затрагиваемых в произведениях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru