В «Движении автомобилистов России» предрекли рост цен на машины из-за увеличения утильсбора
Автоэксперт Виктор Похмелкин в эфире НСН напомнил, что с ростом цен на машины премиум-класса одновременно увеличивается стоимость и бюджетных авто.
Увеличение утилизационного сбора на часть авто в России приведет к росту цен на машины, и в следствии к падению спроса на них, поэтому такая мера не спасет отечественный автопром, а наоборот усугубит ситуацию. Об этом в беседе с НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Ранее в Минпромторге предложили с 1 ноября ввести новую прогрессивную школу расчета утильсбора с привязкой к мощности двигателя автомобилей. Согласно инициативе, льготная ставка для физлиц сохранится только для автомобилей мощностью менее 160 лошадиных сил. Сейчас в отношении легковых авто установлены коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора в зависимости от объема двигателя и года выпуска.
В ведомстве предложили ввести доппоказатели для легковых автомобилей (категория М1). Базовую ставку будут формировать на основании типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Однако, по мнению Похмелкина, это приведет к росту цен и на машины премиум-класса, и на бюджетные автомобили.
«Минпромторг пытается выжить с рынка как можно больше денег в бюджет. Потому что увеличение налога на добавленную стоимость (НДС), в первую очередь, преследует именно эту цель. То, что она больше распространяется на машины бизнес и премиум-класса — это, конечно, в интересах производителей более дешевых автомобилей. Но когда повышаются цены на дорогие и высококачественные машины, то одновременно растут цены и на бюджетные машины. Никогда еще "АвтоВАЗ", пользуясь различными льготами и преференциями от государства, не снижал цены, или даже не пытался их удержать. Он тут же их поднимал. Так что сейчас мы получим повышение и без того очень высоких цен на автомобили по всем сегментам рынка», - объяснил он.
Автоэксперт считает, что у такой меры нет плюсов.
«При таких ценах все равно ожидается существенное падение спроса. А значит и уменьшение сумм утилизационного сбора. Дополнительных денег в бюджет не будет, если только кратковременно. Не вижу плюсов. Любое повышение налогов всегда отрицательно сказывается на экономике. Спасти отечественный автопром таким способом не получится. Наоборот, скорее, это только ухудшит ситуацию. Никакого стимулирующего эффекта это не имеет. Можно добиться запретов, необходимых для государства, но это всегда за счет падения экономического роста и ухудшения ситуации на потребительском рынке», - заключил собеседник НСН.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что процедура банкротства «Volkswagen AG» в России не означает, что в стране перестанут обслуживать машины компании, но, если она соберется вернуться в РФ, ей придется создавать новое юрлицо.
