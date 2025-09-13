В «Движении автомобилистов России» предрекли рост цен на машины из-за увеличения утильсбора

Ранее в Минпромторге предложили с 1 ноября ввести новую прогрессивную школу расчета утильсбора с привязкой к мощности двигателя автомобилей. Согласно инициативе, льготная ставка для физлиц сохранится только для автомобилей мощностью менее 160 лошадиных сил. Сейчас в отношении легковых авто установлены коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора в зависимости от объема двигателя и года выпуска.

В ведомстве предложили ввести доппоказатели для легковых автомобилей (категория М1). Базовую ставку будут формировать на основании типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Однако, по мнению Похмелкина, это приведет к росту цен и на машины премиум-класса, и на бюджетные автомобили.