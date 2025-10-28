Ученый РАН заявил, что «астероид» 2025 US6 — китайский аппарат

NASA исключило из открытого доступа данные об объекте 2025 US6, который ранее классифицировался как астероид. Как сообщил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, речь может идти не о небесном теле, а о китайском космическом аппарате, созданном для лунной миссии.

По словам ученого, многие страны перестают отслеживать свои аппараты после завершения их задач. Он отметил, что подобная практика характерна и для российских специалистов — так, аппарат «Венера-8», не достигнув цели, остался на вытянутой орбите вокруг Земли и на время был забыт.

Эйсмонт предположил, что объект 2025 US6 представлял собой китайский космический зонд, направленный к Луне, который после выполнения миссии остался на орбите вблизи Земли.

Сведения о траектории и характеристиках объекта были удалены из базы NASA 28 октября. В настоящее время информация о нем отсутствует как в каталоге Лаборатории реактивного движения, так и в зеркальных базах Европейского космического агентства, передает «Радиоточка НСН».

