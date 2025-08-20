Автомобилисты не удивились увеличению стоимости техосмотра
В России необходимо снова сделать техосмотр обязательным, это позволило бы в том числе обуздать цены на него, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Подорожание техосмотра — естественный процесс, который объясняется ростом зарплат и аренды помещений, а также дефицитом профильных специалистов и диагностических лабораторий. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Техосмотр транспортных средств может подорожать с 2026 года: минимально допустимая цена проверки легковой машины вырастет с 913 до 1360 рублей, сообщило издание «Коммерсантъ». Таким образом, индексация составит минимум 50%. Новые цены планируется заложить в методике Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Изменения коснутся почти 6 млн автовладельцев. Хайцеэр назвал такое подорожание обоснованным.
«С точки зрения техосмотра, все автовладельцы равны. Я не думаю, что 1300 рублей — критическая сумма, которую человек не может заплатить за положенный его автомобилю техосмотр. То, что техосмотр дорожает, — естественный процесс: растут зарплаты, растет арендная ставка для тех, кто арендует помещения пунктов техосмотра, наблюдается дефицит экспертов, которые проводят технический осмотр, и лабораторий. Тем более, техосмотр распространяется не на все категории граждан: техосмотр нужен в том случае, если меняется владелец у автомобиля старше четырех лет или вносятся изменения в конструкцию транспортного средства», — сказал Хайцеэр.
Собеседник НСН добавил, что не видит смысла делать техосмотр дороже для старых автомобилей, и призвал вновь сделать его обязательным для всех автовладельцев.
«Проверяются одни и те же элементы как на новых, так и на старых автомобилях, поэтому не вижу причин для какого-то дифференцированного подхода. Цена могла бы быть снижена, если бы техосмотр был обязательным для всех, как это было ранее в России и как происходит в других государствах. На мой взгляд, на старых автомобилях его нужно проходить хотя бы раз в два года. Если бы пункты техосмотра были загружены, наверное, цена была бы ниже. Сегодня же, когда немалое количество пунктов техосмотра закрылось, а некоторые работают не в полную силу, очевидно, что цена растет. И я думаю, что это не последнее подорожание», — подытожил он.
Ранее в Минпромторге создали рабочую группу для разработки законопроекта, который обяжет россиян проверять техническое состояние автомобиля у официального дилера при его продаже.
