«С точки зрения техосмотра, все автовладельцы равны. Я не думаю, что 1300 рублей — критическая сумма, которую человек не может заплатить за положенный его автомобилю техосмотр. То, что техосмотр дорожает, — естественный процесс: растут зарплаты, растет арендная ставка для тех, кто арендует помещения пунктов техосмотра, наблюдается дефицит экспертов, которые проводят технический осмотр, и лабораторий. Тем более, техосмотр распространяется не на все категории граждан: техосмотр нужен в том случае, если меняется владелец у автомобиля старше четырех лет или вносятся изменения в конструкцию транспортного средства», — сказал Хайцеэр.

Собеседник НСН добавил, что не видит смысла делать техосмотр дороже для старых автомобилей, и призвал вновь сделать его обязательным для всех автовладельцев.

«Проверяются одни и те же элементы как на новых, так и на старых автомобилях, поэтому не вижу причин для какого-то дифференцированного подхода. Цена могла бы быть снижена, если бы техосмотр был обязательным для всех, как это было ранее в России и как происходит в других государствах. На мой взгляд, на старых автомобилях его нужно проходить хотя бы раз в два года. Если бы пункты техосмотра были загружены, наверное, цена была бы ниже. Сегодня же, когда немалое количество пунктов техосмотра закрылось, а некоторые работают не в полную силу, очевидно, что цена растет. И я думаю, что это не последнее подорожание», — подытожил он.

Ранее в Минпромторге создали рабочую группу для разработки законопроекта, который обяжет россиян проверять техническое состояние автомобиля у официального дилера при его продаже.

