УАЗ планирует возвращение «Патриота» с автоматической коробкой передач
Ульяновский автомобильный завод намерен возобновить выпуск внедорожников «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Однако точные сроки возвращения модели с АКП в продажу пока не определены.
На предприятии пояснили, что вопрос включения модификации с автоматической трансмиссией в модельный ряд «Патриота» остается актуальным, но говорить о сроках и технических характеристиках преждевременно.
Сейчас основное внимание УАЗ уделяет разработке новой линейки автомобилей — «Патриот», «Пикап» и «Профи» с модернизированными бензиновыми и новыми дизельными двигателями, а также шестиступенчатой механической коробкой передач. Испытания этих версий продолжаются.
«Патриот» с автоматом выпускался с 2019 года и оснащался шестиступенчатой коробкой передач и 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. В 2022 году прием заказов на модель был прекращен из-за санкционных ограничений, передает «Радиоточка НСН».
