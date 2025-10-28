УАЗ планирует возвращение «Патриота» с автоматической коробкой передач

Ульяновский автомобильный завод намерен возобновить выпуск внедорожников «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Однако точные сроки возвращения модели с АКП в продажу пока не определены.

На предприятии пояснили, что вопрос включения модификации с автоматической трансмиссией в модельный ряд «Патриота» остается актуальным, но говорить о сроках и технических характеристиках преждевременно.