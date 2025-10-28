Инспекторам ГАИ придется тратить больше времени, чтобы найти у автомобилистов нарушения, но они пойдут на это, чтобы у государства стало больше денег, рассказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН.



Водители, которые ездят на автомобильных номерах без флага России рискуют нарваться на штраф в 500 рублей. Все автомобили, которые были зарегистрированы после 1 января 2025 года обязаны иметь триколор, в противном случае инспектор ГАИ имеет право наказать нарушителя. Об этом сообщает ТАСС. Похмелкин отметил, что процесс выяснения отношений будет довольно долгим.