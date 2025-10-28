Автомобилисты связали новые штрафы с нуждами бюджета

Государство начнет более внимательно следить за водителями, чтобы заработать больше денег, заявил НСН Виктор Похмелкин.

Инспекторам ГАИ придется тратить больше времени, чтобы найти у автомобилистов нарушения, но они пойдут на это, чтобы у государства стало больше денег, рассказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН.

Водители, которые ездят на автомобильных номерах без флага России рискуют нарваться на штраф в 500 рублей. Все автомобили, которые были зарегистрированы после 1 января 2025 года обязаны иметь триколор, в противном случае инспектор ГАИ имеет право наказать нарушителя. Об этом сообщает ТАСС. Похмелкин отметил, что процесс выяснения отношений будет довольно долгим.

«Я думаю, только таким образом: останавливать и выяснять, когда автомобиль был поставлен на учет. Я не знаю, можно ли это с помощью фотовидеофиксации определять, есть ли для этого технические возможности. Здесь ничего не поменялось, потому что за езду с нестандартными номерами и так была ответственность. Сейчас все номера снабжаются флагами России, это стандарт. Просто сейчас под нестандарт попали номера без него. Штраф в 500 рублей — это не такая уж и мелочь. Сейчас нужна любая лишняя копейка в бюджет, поэтому власть этим дорожит. Это только цветочки, ягодки еще впереди», — указал он.

Ранее Похмелкин предложил в эфире НСН отменить обязательное продление водительских прав.

ФОТО: ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков
