«До 280 км/ч»: «Мелисса» может стать самым мощным ураганом в истории Ямайки
Надвигающийся на Ямайку ураган «Мелисса» представляет серьезную угрозу для острова из-за своей медленной скорости и чрезвычайно мощного ветра. Об этом в беседе c «Газетой.Ru» рассказал автор YouTube-канала «Русские на Ямайке» Ден.
По его словам, стихия, ставшая одной из крупнейших в истории наблюдений за ураганами, движется всего со скоростью около пяти-шести километров в час, что делает ее особенно опасной. Ураган, по оценке Дена, способен обрушиваться на остров более десяти часов подряд, нанося колоссальные разрушения. Он отметил, что многие ямайские дома слишком хрупкие, чтобы выдержать такие порывы ветра, который достигает 280 километров в час.
Несмотря на угрозу, большинство жителей сохраняют спокойствие. Как отметил блогер, ямайцы не склонны к панике и делают лишь минимальные запасы — в основном сладости, хлеб, пиво и другие продукты на несколько дней. По его словам, местная философия «no problem» заставляет людей полагаться на природу и сохранять спокойствие даже перед лицом стихии.
Согласно данным Национального центра США, ураган «Мелисса» 28 октября достиг пятой, максимальной категории по шкале Саффира–Симпсона. Его порывы достигают 282 километров в час, а под угрозой находятся до 1,5 миллиона человек. Власти открыли более 800 пунктов эвакуации, передает «Радиоточка НСН».
