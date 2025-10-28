Белоруссия разместит российский комплекс «Орешник» на боевом дежурстве в декабре

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в республике в декабре этого года.

По словам представителя администрации, военные доложили президенту Александру Лукашенко о готовности к размещению комплекса.