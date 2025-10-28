Белоруссия разместит российский комплекс «Орешник» на боевом дежурстве в декабре

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в республике в декабре этого года.

По словам представителя администрации, военные доложили президенту Александру Лукашенко о готовности к размещению комплекса.

Лукашенко допустил приостановку размещения «Орешника» в Белоруссии

Президент России Владимир Путин ранее сообщал об успешных испытаниях ракеты «Орешник». В ноябре прошлого года Москва нанесла комбинированный удар по объектам украинского ВПК в ответ на использование американского и британского оружия.

Позднее в декабре Лукашенко предложил Владимиру Путину разместить новое вооружение, включая систему «Орешник», на белорусской территории. Российский лидер тогда согласился, указав, что это возможно во второй половине 2025 года. Уже в августе этого года Лукашенко сообщил о подготовке первых позиций для размещения комплекса, передает «Радиоточка НСН».

