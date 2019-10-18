В Думе усомнились в отказе от пластиковых пакетов без удешевления бумажных

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов в эфире НСН заявил, что поддерживает саму идею, однако поставил под сомнение возможность ее реализации до того, как пластиковый пакет по цене сравняется с бумажным.

«Саму идею того, что пластик должен быть замещен экологичными видами упаковки и тары, я поддерживаю. Я ее многократно высказывал, это общемировой тренд, у России нет, и не может быть другого пути, кроме как постепенно переходить на экологичные виды упаковки.

Но, я выступаю за то, что сначала должны быть созданы альтернативы, которые не приведут к удорожанию продукции, а потом должен произойти отказ. Сначала условный бумажный пакет должен сравняться по стоимости с пакетом пластиковым, у человека на кассе должен быть выбор: пластиковый пакет или бумажный по одной цене», - сказал парламентарий.

Депутат добавил, что для удешевления бумажного сырья необходимо широкое внедрение сортировки и переработки мусора.