В Думе усомнились в отказе от пластиковых пакетов без удешевления бумажных
Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов предупредил в эфире НСН, что принудительный отказ от пластиковых пакетов сильно ударит по бедным слоям населения.
Роспотребнадзор готовит законопроект о постепенном запрете пластиковых пакетов вплоть до их полного запрета, «пишут Известия». Инициативу уже поддержали в Минприроды, отметив, что это благотворно скажется на экологической обстановке в стране.
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов в эфире НСН заявил, что поддерживает саму идею, однако поставил под сомнение возможность ее реализации до того, как пластиковый пакет по цене сравняется с бумажным.
«Саму идею того, что пластик должен быть замещен экологичными видами упаковки и тары, я поддерживаю. Я ее многократно высказывал, это общемировой тренд, у России нет, и не может быть другого пути, кроме как постепенно переходить на экологичные виды упаковки.
Но, я выступаю за то, что сначала должны быть созданы альтернативы, которые не приведут к удорожанию продукции, а потом должен произойти отказ. Сначала условный бумажный пакет должен сравняться по стоимости с пакетом пластиковым, у человека на кассе должен быть выбор: пластиковый пакет или бумажный по одной цене», - сказал парламентарий.
Депутат добавил, что для удешевления бумажного сырья необходимо широкое внедрение сортировки и переработки мусора.
«Произойдет это только в одном случае, если бумажные пакеты будет полностью производиться из вторсырья. Из первичной целлюлозы биоразлагаемый пакет, как и бумажная упаковка, будет стоить в 6-7 раз дороже. А это, соответственно, удорожание готовой продукции. По наиболее бедным категориям граждан это ударит очень сильно. Я настаиваю на том, чтобы везде был введен раздельный сбор мусора, везде была введена переработка, чтобы везде был внедрен замкнутый цикл использования ресурсов, и все отправлялось на переработку, и бумажная тара делалась из вторсырья. И тогда она будет стоить понятных денег, а у людей появится альтернатива. Тогда это все мягче пройдет», - заключил депутат.
Отметим, что в Евросоюзе ранее приняли законопроект о том, что с 2021 года будет введен полный запрет на производство и продажу пластиковой посуды, контейнеров для еды, соломинок для напитков и ватных палочек. Кроме того, ЕС поставил задачу к 2029 году обеспечить переработку 90 процентов всех пластиковых бутылок.
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