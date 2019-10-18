Экологи назвали плюсы отказа от пластиковых пакетов

В Ассоциации компаний розничной торговли указали на то, что покупателям нужно предложить адекватную замену. И только после того, как будет решен этот принципиальный вопрос, уже тогда можно полностью отказываться от пластика.

«Для старшего поколения приемлемо обходиться без пластика, а люди до 30 лет, ведь они же никогда без пакетов не жили. Поэтому и нужно поэтапно отказываться от вредной тары. Например, можно ввести государственный экологический сбор, к примеру, в 100 рублей. Из них 99 рублей пойдут на рекультивацию свалок. Это - первый шаг, а уже и нужно уже приходить к полному запрету пакетов», - предложил свою программу эколог Роман Пукалов.

В конце марта Европарламент принял закон, согласно которому на территории ЕС с 2021 года будут запрещены производство и продажа этих товаров. Речь идет, в том числе, о пластиковой посуде, контейнерах для еды, столовых приборах, соломинках для напитков и ватных палочках.

