Экологи назвали плюсы отказа от пластиковых пакетов
Эколог Рмоан Пукалов заявил НСН, что человечество может легко обойтись без пластиковой тары.
Роспотребнадзор готовит законопроект, который предполагает поэтапное сокращение производства пластиковых пакетов для магазинов вплоть до их полного запрета. Как пишут «Известия», Минприроды документ поддерживает.
Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил НСН, что человечество вполне может обойтись без пластиковой тары.
«Я двумя руками голосую "за". Вообще можно обойтись без пластиковых пакетов. Я 30 лет без них обходился, были авоськи, сумки, банки, куда нам наливали молоко и сметану. Была вощеная бумага для мыса, рыбы. Это очень, кстати, интересная вещь, потому что сразу же в стране вырастет спрос на продукцию пчеловодства, пасечники будет продавать и мед, и воск. Но считаю, что отказываться от пластика нужно постепенно. Сначала цену нужно повысить до 50-100 рублей», - считает эколог.
В Ассоциации компаний розничной торговли указали на то, что покупателям нужно предложить адекватную замену. И только после того, как будет решен этот принципиальный вопрос, уже тогда можно полностью отказываться от пластика.
«Для старшего поколения приемлемо обходиться без пластика, а люди до 30 лет, ведь они же никогда без пакетов не жили. Поэтому и нужно поэтапно отказываться от вредной тары. Например, можно ввести государственный экологический сбор, к примеру, в 100 рублей. Из них 99 рублей пойдут на рекультивацию свалок. Это - первый шаг, а уже и нужно уже приходить к полному запрету пакетов», - предложил свою программу эколог Роман Пукалов.
В конце марта Европарламент принял закон, согласно которому на территории ЕС с 2021 года будут запрещены производство и продажа этих товаров. Речь идет, в том числе, о пластиковой посуде, контейнерах для еды, столовых приборах, соломинках для напитков и ватных палочках.
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