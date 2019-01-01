Предстaвители стрaн G20 нa встрече в японском городе Кaруидзaвa договорились создaть междунaродную структуру для соглaсовaнного взaимодействия в борьбе с пластиковым мусором, плaвaющим в Мировом океaне.

Соглaсно принятым соглaшениям, стрaны G20 будут коллективно принимaть меры по снижению количествa плaстикового мусорa и обменивaться результaтaми рaботы. Японскaя делегaция предстaвилa нa встрече плaн, который может быть подойти дaже тем учaстникaм «двaдцaтки», у которых не сaмaя рaзвитaя экономикa.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН приветствовал создание группы в рамках G20 по борьбе с пластиковыми отходами в океанах и назвал это решением «нужным и важным».

«Проблему загрязнения Мирового океана пластиковым мусором не раз поднимали в рамках российских форумов, в частности на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Для России очень актуальна тема загрязнения пластиком океанов и морей, которые находятся на нашей территории. Пластиковый мусор – бич российских курортов, в первую очередь, на черноморском побережье», - отметил омбудсмен.

Ильдар Неверов считает, что ведущие методики очистки океана от пластика разработаны в США, но убежден, что российские ученые и экологи, которые примут участие в проекте, смогут составить конкуренцию.

«Наверняка наша индустрия покажет имеющиеся разработки по очистки океана от пластикового мусора. У нас кулибиных пруд пруди!» - заявил эксперт.

По мнению Ильдара Неверова, Россия не готова к тому, чтобы отказаться от пластиковой упаковки. Причины связаны к отсутствием производства экологичных упаковочных материалов и тары.

«К 2024 году, когда будет реализован национальный проект «Экология» и построена комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами, будет целесообразно говорить об отказе от пластиковой тары в России. Сейчас революционным способом делать это будет неправильно, потому что может последовать обратная реакция. В стране отсутствует индустрия по замещению пластиковой упаковки на бумажную и другую биоразлагаемую», - отметил собеседник НСН.

Ранее директор природоохранных программ российской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в эфире НСН рассказал, что мешает России отказаться от пластика.

