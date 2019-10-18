Роспотребнадзор хочет полностью запретить пластиковые пакеты

18 октября 201907:27

В Роспотребнадзоре готовят законопроект о постепенном отказе от использования пластиковых пакетов в магазинах вплоть до их полного запрета, пишут «Известия».

В ведомстве считают, что отказ от пластиковых пакетов улучшит экологическую обстановку в стране. Правда, в Роспотребнадзоре затруднились назвать конкретные сроки полного отказа от пакетов, отмечает RT.

В России считают отказ от пластиковой упаковки преждевременным

Инициативу Роспотребнадзора уже поддержали в Минприроды, отмечает Ura.ru. Однако в ведомстве уточнили, что решения о запрете товаров на территории РФ занимается Минпромторг.

В свою очередь в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что покупателям нужно предложить вменяемую альтернативу. В качестве вариантов там предложили бумажные пакеты, пакеты из биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки, сообщает РИА ФАН.

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