Роспотребнадзор хочет полностью запретить пластиковые пакеты

В Роспотребнадзоре готовят законопроект о постепенном отказе от использования пластиковых пакетов в магазинах вплоть до их полного запрета, пишут «Известия».

В ведомстве считают, что отказ от пластиковых пакетов улучшит экологическую обстановку в стране. Правда, в Роспотребнадзоре затруднились назвать конкретные сроки полного отказа от пакетов, отмечает RT.