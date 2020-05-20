В Дагестан прибыли врачи из федеральных центров для помощи в борьбе с COVID-19

По данным агентства, врачи будут проводить консультации пациентов и региональных медработников, а также оказывать помозь в лечении зараженных. Уточняется, что среди прибывших врачей есть инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи и другие.

В среду ранее стало известно, что МЧС России направит в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов. Соответствующее поручение сделал президент РФ Владимир Путин.

Ранее экс-секретарь Совета безопасности Дагестана, Герой России Магомед Толбоев в эфире НСН заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в республике развивается тяжело из-за просчётов чиновников и безответственности многих жителей республики.

