В Дагестан прибыли врачи из федеральных центров для помощи в борьбе с COVID-19

Врачи из федеральных медицинских центров прибыли в Дагестан, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, для помощи в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Более 40 врачей погибли от COVID-19 и пневмонии в Дагестане

По данным агентства, врачи будут проводить консультации пациентов и региональных медработников, а также оказывать помозь в лечении зараженных. Уточняется, что среди прибывших врачей есть инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи и другие.

В среду ранее стало известно, что МЧС России направит в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов. Соответствующее поручение сделал президент РФ Владимир Путин.

Ранее экс-секретарь Совета безопасности Дагестана, Герой России Магомед Толбоев в эфире НСН заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в республике развивается тяжело из-за просчётов чиновников и безответственности многих жителей республики.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:КоронавирусДагестанВрачи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры