Более 40 врачей погибли от COVID-19 и пневмонии в Дагестане

Ранее министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов подтвердил, что свыше 50 медработников в регионе заражены коронавирусом.

Напомним, Российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов в эфире НСН назвал две компании, которые в приоритетном порядке занимаются разработкой российской вакцины: новосибирский «Вектор» и «Фармстандарт». Ученый также подтвердил рискованные испытания российскими учеными новой вакцины против CОVID-19.

«Вакцина уже на выходе, и уверен, они (разработчики - прим. НСН) ее испытывают и на себе. Так принято у вирусологов, которые уверены в положительном результате разработки», - напомнил эксперт.

