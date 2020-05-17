Более 40 врачей погибли от COVID-19 и пневмонии в Дагестане
Свыше 40 врачей умерли вследствие заболевания новой коронавирусной инфекцией и пневмонией в Дагестане, рассказал министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Он дал интервью блогеру Руслану Курбанову в Instagram, сообщают «Известия».
«По коллегам —(умерших – прим. НСН) более 40. Это действительно трагедия», — приводит число умерших в цитате Гаджиибрагимова RT.
Министр выразил соболезнования семьям погибших медиков, пишет Газета. ru.
По данным минздрава Дагестана, в республике более 13 тысяч человек инфицированы от COVID-19.
Ранее министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов подтвердил, что свыше 50 медработников в регионе заражены коронавирусом.
Напомним, Российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов в эфире НСН назвал две компании, которые в приоритетном порядке занимаются разработкой российской вакцины: новосибирский «Вектор» и «Фармстандарт». Ученый также подтвердил рискованные испытания российскими учеными новой вакцины против CОVID-19.
«Вакцина уже на выходе, и уверен, они (разработчики - прим. НСН) ее испытывают и на себе. Так принято у вирусологов, которые уверены в положительном результате разработки», - напомнил эксперт.
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