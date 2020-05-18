Толбоев объяснил тяжёлую ситуацию с COVID-19 в Дагестане всеобщей безответственностью

Владимир Путин назвал причину большого числа смертей от коронавируса в Дагестане. В республике сложилась непростая ситуация с COVID-19, поскольку люди слишком поздно обращаются за помощью к врачам и занимаются самолечением.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на относительную стабилизацию, опасность распространения COVID-19 сохраняется по всей стране и потребовал максимально быстро решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами на коронавирусную инфекцию.

Экс-секретарь Совета безопасности Дагестана, Герой России Магомед Толбоев в эфире НСН заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в республике развивается тяжело из-за просчётов чиновников и безответственности многих жителей республики.