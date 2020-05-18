Толбоев объяснил тяжёлую ситуацию с COVID-19 в Дагестане всеобщей безответственностью
Экс-секретарь Совета безопасности Дагестана Магомед Толбоев в беседе с НСН призвал республику бороться с пандемией по московскому сценарию.
Владимир Путин назвал причину большого числа смертей от коронавируса в Дагестане. В республике сложилась непростая ситуация с COVID-19, поскольку люди слишком поздно обращаются за помощью к врачам и занимаются самолечением.
Глава государства подчеркнул, что, несмотря на относительную стабилизацию, опасность распространения COVID-19 сохраняется по всей стране и потребовал максимально быстро решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами на коронавирусную инфекцию.
Экс-секретарь Совета безопасности Дагестана, Герой России Магомед Толбоев в эфире НСН заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в республике развивается тяжело из-за просчётов чиновников и безответственности многих жителей республики.
«Мы ещё в восьмидесятых годах знали, что Дагестан уязвим. Это южная точка и международный торговый путь, как говорят - «шёлковый путь». Я ещё в апреле выступал и говорил, что Дагестану надо подключаться к борьбе уже сейчас пока не поздно, по примеру Москвы. Говорил, что надо ожидать удара по региону. А Дагестан ещё не шевелился, когда уже следовало было создавать места в больницах, собрать оперативный штаб, организовать соответствующую работу врачей и провести консультации со Ставропольским и Краснодарским НИИ. Эти мероприятия проведены не были, и было упущено время. Кроме того народ относится безответственно ко всем эти вещам: «ничего не будет», «это ерунда» и «всё пройдёт». Это всё и привело к таким последствиям», - сказал Толбоев.
По данным федерального оперштаба, по состоянию на 18 мая, в Дагестане в общей сложности выявлено 3 460 случаев заражения коронавирусом, из них 89 - за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 29 человек, выздоровели 1 807 пациентов, отмечает РИА Новости.
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