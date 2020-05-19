МЧС проведет масштабную дезинфекцию в Дагестане
МЧС России направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов. Об этом пишет ТАСС, отмечая, что автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров выдвинулись к месту проведения работ из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска с необходимым оборудованием. В общей сложности, в Дагестан отправятся 140 специалистов и 26 единиц техник, отмечает телеканал 360.
Специалисты проведут обработку лечебных и образовательных учреждений, а также на объектах социального обслуживания, в зданиях и сооружениях транспортной инфраструктуры, пишет РЕН ТВ.
Напомним, организовать масштабную санитарную обработку на территории республики поручил Владимир Путин. Об этом президент России заявил накануне в ходе видеосовещания с руководством и представителями общественности Дагестана, подчеркивает РИА ФАН.
Во время совещания глава государства отметил, что Дагестане сложилась непростая ситуация с COVID-19, поскольку люди слишком поздно обращаются за помощью к врачам и занимаются самолечением. Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на относительную стабилизацию, опасность распространения коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто, подчеркивает Свободная пресса. Российский лидер потребовал максимально быстро решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами на коронавирусную инфекцию.
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