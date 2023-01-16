«В булочную не поедут»: Перевозчики объяснили рост цен на услуги такси

Собеседник НСН Вячеслав Смирнов считает, что цены на проезд в такси могут вырасти больше чем на 20 процентов.

«Возможно и больше, а не только на 20 процентов. Сейчас запчасти в три раза стали дороже. Частным водителям тоже накладно работать. Скорее всего цена повысится и не только из-за запчастей, но и из-за повышения страховки», - отметил Смирнов.

Люди, по его словам, продолжат ездить на такси, но будут менять свое отношение.

«У кого деньги есть, те будут ездить, но в булочную уже вряд ли поедут», - пояснил Смирнов.

Ранее координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в беседе с НСН заявил, что автомобили популярных в такси марок продолжают поступать в Россию в рамках «серого импорта», но машин на рынке все равно не хватает.

