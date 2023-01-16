«В булочную не поедут»: Перевозчики объяснили рост цен на услуги такси
С выполненного заказа водитель получает всего пять процентов, сказал НСН председатель Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов.
Председатель Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов и экс-глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявили в беседе с НСН, что цены на услуги такси могут подорожать больше чем на 20 процентов.
Ранее «Известия» сообщили, что в наступившем году поездки в такси могут подорожать до 20% из-за проблем с обслуживанием машин и закупкой автозапчастей. Также отмечается, что в прошлом году 12% российских таксопарков понесли убытки и задумываются о закрытии бизнеса, еще 29% — закончили год с убытком, но продолжат работу. Титов и Смирнов убеждены, что проезд в такси должен быть выше.
«На фоне санкций, подорожания стоимости топлива, запчастей цены на проезд в такси будут расти. Водители продолжают возить людей за те же деньги. Зарабатывают в основном агрегаторы, а таксопарки нет. Я тоже распродаю автомобили, потому что нерентабельно. За 2020 год у меня убыток составил 6 миллионов рублей. Ради чего работать? Почему такси должно быть дешевым, как сейчас? Откуда это взялось? В любой стране мира это не такой доступный транспорт, как у нас. С выполненного заказа водитель зарабатывает 5%, остальное идет агрегаторам, страховщикам, на плату за техобслуживание, топливо, а все в два раза подорожало. К примеру, в 2020-2021 годах я делал страховку за 53-54 тысячи, в 2022 году уже 70 тысяч. Машина мне в месяц приносит чистыми 10 тысяч рублей. У меня не получается отбить деньги, которые расходуются на машину. Это фактически убыточный бизнес», - сказал Титов.
Собеседник НСН Вячеслав Смирнов считает, что цены на проезд в такси могут вырасти больше чем на 20 процентов.
«Возможно и больше, а не только на 20 процентов. Сейчас запчасти в три раза стали дороже. Частным водителям тоже накладно работать. Скорее всего цена повысится и не только из-за запчастей, но и из-за повышения страховки», - отметил Смирнов.
Люди, по его словам, продолжат ездить на такси, но будут менять свое отношение.
«У кого деньги есть, те будут ездить, но в булочную уже вряд ли поедут», - пояснил Смирнов.
Ранее координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в беседе с НСН заявил, что автомобили популярных в такси марок продолжают поступать в Россию в рамках «серого импорта», но машин на рынке все равно не хватает.
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