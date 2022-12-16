«Такси не исчезнут»: В отрасли назвали срок службы оставшихся в стране иномарок

«Большое количество производителей ушли, того, что сейчас есть, действительно не хватает, а цены скаканули. По тем данным, что у меня есть, производство пока продолжается, идут поставки, если говорить про Kia и Hyundai. У нас все комплектующие, что производились в России, продолжают производиться, в меньших объемах из-за сбоев с электронными схемами. И сейчас очень большой канал поставок по серому импорту, как по европейским, так и по корейским маркам», - рассказал он.

При этом, по его словам, востребованные корейские автомобили могут прослужить в лучшем случае пять лет, если водитель должным образом за ними ухаживает.

«У нас сейчас есть водители – индивидуальные предприниматели, которые достойно обслуживают свои автомобили и следят за ними, добросовестные парки проверяют водителей. В таких случаях автомобиль в такси может прослужить три-пять лет. Есть компании, которые служат прокладками между агрегаторами и нелегальной рабочей силой, там машины в утиль превращаются», - объяснил собеседник НСН.

Со своей стороны, автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что ситуация с новыми иномарками влияет и на вторичный рынок – там также фиксируется серьезный дефицит.