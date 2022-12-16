«Такси не исчезнут»: В отрасли назвали срок службы оставшихся в стране иномарок
Евгений Грэк отметил, что востребованные в такси автомобили поступают в Россию серыми путями, но машин стало существенно меньше.
Автомобили популярных в такси марок продолжают поступать в Россию в рамках «серого импорта», но машин на рынке все равно не хватает, заявил координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в беседе с НСН.
Ранее в ассоциации «Российских автомобильных дилеров» заявили, что новых иномарок в России хватит на месяц, их осталось 20-30 тысяч. Меньше всего осталось машин брендов Kia, Volkswagen, Hyundai, Toyota и Renault. Грэк отметил, что в отрасли по-прежнему рассчитывают на параллельный импорт.
«Большое количество производителей ушли, того, что сейчас есть, действительно не хватает, а цены скаканули. По тем данным, что у меня есть, производство пока продолжается, идут поставки, если говорить про Kia и Hyundai. У нас все комплектующие, что производились в России, продолжают производиться, в меньших объемах из-за сбоев с электронными схемами. И сейчас очень большой канал поставок по серому импорту, как по европейским, так и по корейским маркам», - рассказал он.
При этом, по его словам, востребованные корейские автомобили могут прослужить в лучшем случае пять лет, если водитель должным образом за ними ухаживает.
«У нас сейчас есть водители – индивидуальные предприниматели, которые достойно обслуживают свои автомобили и следят за ними, добросовестные парки проверяют водителей. В таких случаях автомобиль в такси может прослужить три-пять лет. Есть компании, которые служат прокладками между агрегаторами и нелегальной рабочей силой, там машины в утиль превращаются», - объяснил собеседник НСН.
Со своей стороны, автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что ситуация с новыми иномарками влияет и на вторичный рынок – там также фиксируется серьезный дефицит.
«Машин, которые были официально завезены в Россию или произведены в России, осталось совсем мало. Ввоз 45 марок прекратился в марте этого года, запасы закончились. Вторичный рынок обычно подпитывался тем, что хозяин ездит четыре-пять лет, а потом продает машину, сейчас сроки владения удлинились. На вторичном рынке есть дефицит свежих автомобилей от трех до семи лет. Дефицит большой, спрос на эти машины самый большой и цены самые высокие . Дефицит по запчастям в основном по немецкому премиуму. Цены выросли на процентов 30, но лютого дефицита, как весной, нет»,- рассказал эксперт в эфире НСН.
Автомобильные бренды уже заявили о дополнительном повышении стоимости на 7% в 2023 году, и это только в начале года, заявил ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с НСН.
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