«Рука агрегаторов!»: В профсоюзе такси опасаются роста цен из-за их регулирования в регионах
Вся прибыль от взвинчивания цен в непогоду и праздники идет в карманы агрегаторов, а не водителям, которых ругают пассажиры, сказал в эфире НСН Евгений Грэк.
Регулирование цен на такси в регионах нельзя доверять агрегаторам, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Ранее Общественная палата России предложила наделить все регионы полномочиями по установке минимальных тарифов на такси и предельной величины их роста.
«Идея сама по себе очень хороша, но она не сработает, если не будет комплекса. Сейчас это звучит как популизм, потому что нет технически проработанных моментов. Общественная палата полностью поддержала версию законопроекта, которая сейчас находится в Госдуме, а он, на мой взгляд, написан под диктовку агрегаторов, там явно чувствуется их лоббирование, рука агрегаторов ощущается на все сто. Этот законопроект выводит из-под ответственности агрегаторов и оставляет пассажиров и водителей в незащищенном поле. Более того, он дает возможность агрегаторам регулировать цены, и цены могут вырасти», - сказал Грэк.
По его словам, вся сверхприбыль идет в карман агрегаторов, при этом пассажиры незаслуженно ругают самих таксистов.
«Если субъект предпринимательской деятельности не имеет собственной инфраструктуры, не оказывает услугу, а является посредником, он не должен вмешиваться в ценообразование. Это то же самое, если газета объявлений начнет говорить, за сколько мы должны продавать свои квартиры и машины. Мы с этим уже неоднократно сталкивались в новогодние праздники или какие-то сильные дожди, когда агрегаторы поднимают цены в 5-7, а то и 10 раз. Пассажиры катастрофически переплачивают, спускают в соцсетях свой гнев на таксистов, а водители из этих денег ничего не получают, все остается в карманах агрегаторов», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов ранее предупреждал НСН о неизбежном откате такси на 10 лет назад в случае отсутствия полноценных мер поддержки отрасли.
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