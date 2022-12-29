Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси
Президент России Владимир Путин подписал закон, который комплексно регулирует работу в сфере такси. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, в частности, водители с непогашенной судимостью и наличием свыше трех неоплаченных административных штрафов не будут иметь возможности работать в такси. При этом для работы водителем такси гражданин должен будет заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.
Кроме того, закон предоставляет индивидуальным предпринимателям (ИП) право самостоятельно перевозить пассажиров в такси, если им предоставят разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками также могут самозанятые граждане при наличии разрешения и договора с агрегатором такси.
В документе также подчеркивается, что служба заказа такси обязана предоставлять уполномоченным органам автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки.
Ранее координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что автомобили популярных в такси марок продолжают поступать в Россию в рамках «серого импорта», но машин на рынке все равно не хватает.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru