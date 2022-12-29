Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси

Кроме того, закон предоставляет индивидуальным предпринимателям (ИП) право самостоятельно перевозить пассажиров в такси, если им предоставят разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками также могут самозанятые граждане при наличии разрешения и договора с агрегатором такси.

В документе также подчеркивается, что служба заказа такси обязана предоставлять уполномоченным органам автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки.

Ранее координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что автомобили популярных в такси марок продолжают поступать в Россию в рамках «серого импорта», но машин на рынке все равно не хватает.

