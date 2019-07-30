В больницах не осталось ни одного пострадавшего на акции 27 июля
В столичных больницах не осталось ни одного пострадавшего в ходе несогласованной с властями акции, прошедшей 27 июля. Об этом сообщил заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк.
По его словам, большая часть поступивших в больницы с акции жаловалась на обострение хронических заболеваний.
«По итогам прошедших выходных в скорую помощь Москвы обратилось сравнительно небольшое количество участников несанкционированных мероприятий», — отметил Гуменюк.
Также он отметил, что все зафиксированные травмы были лёгкими, что говорит об адекватности принимаемых правоохранительными органами мер.
Напомним, 27 июля в столице состоялась акция протеста, которая не была согласована с городскими властями. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.
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