В больницах не осталось ни одного пострадавшего на акции 27 июля

В столичных больницах не осталось ни одного пострадавшего в ходе несогласованной с властями акции, прошедшей 27 июля. Об этом сообщил заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк.

По его словам, большая часть поступивших в больницы с акции жаловалась на обострение хронических заболеваний.

«По итогам прошедших выходных в скорую помощь Москвы обратилось сравнительно небольшое количество участников несанкционированных мероприятий», — отметил Гуменюк.

Также он отметил, что все зафиксированные травмы были лёгкими, что говорит об адекватности принимаемых правоохранительными органами мер.

Напомним, 27 июля в столице состоялась акция протеста, которая не была согласована с городскими властями. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.