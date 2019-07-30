Либертарианцы отказались от согласованного места проведения митинга

Организаторы акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму отказались от предложенной властями столицы площадки на проспекте Сахарова для митинга на 3 августа. Как сообщил прессе первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности города Москвы Василий Олейник, акционисты предупреждены об ответственности в случае проведения несанкционированного мероприятия.

«Сегодня состоялись переговоры с заявителями, которые отказались проводить публичное мероприятие на проспекте академика Сахарова. В случае проведения акции её организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — заявил Олейник.

Добавим, сразу после отказа от согласованного митинга на проспекте Сахарова был задержан член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов. По словам председателя федерального комитета партии Сергея Бойко, Светова задержал ОМОН для «проведения в его отношении проверки».

Напомним, 27 июля в столице прошёл несогласованный митинг в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. По данным МВД было задержано чуть более тысячи человек, организаторы насчитали около 1400 задержанных участников.