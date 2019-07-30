Замгенпрокурора призвал жёстко пресекать незаконные митинги

Жёстко пресекать действия участников и организаторов незаконных митингов в преддверии единого дня голосования должны прокуроры. Об этом заявил замгенпрокурора РФ Александр Буксман, сообщает ТАСС.

По его словам, «последнее событие» в Москве (несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму — прим. НСН) показало необходимость корректировки организации надзора и контроля в период подготовки к выборам.

«Прокурорам следует жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков», — цитирует Буксмана РИА ФАН.