Замгенпрокурора призвал жёстко пресекать незаконные митинги
Жёстко пресекать действия участников и организаторов незаконных митингов в преддверии единого дня голосования должны прокуроры. Об этом заявил замгенпрокурора РФ Александр Буксман, сообщает ТАСС.
По его словам, «последнее событие» в Москве (несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму — прим. НСН) показало необходимость корректировки организации надзора и контроля в период подготовки к выборам.
«Прокурорам следует жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков», — цитирует Буксмана РИА ФАН.
Напомним, 27 июля в столице прошёл несогласованный с властями митинг в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных к выборам в городскую думу, пишет RT. По данным МВД было задержано чуть более тысячи человек, «ОВД-Инфо» насчитало около 1400 задержанных участников.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов сообщил о согласовании властями Москвы акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на 3 августа. Однако организаторы — Либертарианская партия России — не согласны на предложенное властями место — проспект Сахарова. Они подавали заявку на проведение акции на Лубянской площади.
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