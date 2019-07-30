Собянин считает провокацией несогласованную акцию протеста 27 июля
Преднамеренной провокацией назвал несогласованный с властями столицы митинг, прошедший в минувшую субботу, 27 июля, мэр Москвы Сергей Собянин, пишет ТАСС.
По его мнению, расценивать митинг можно как массовые беспорядки, заранее спланированные и подготовленные.
«Никаких заявок о проведении мероприятия не поступало, никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв к участию в акции 27 июля», — заявил градоначальник.
Кроме того, по словам Собянина, кандидаты начали озвучивать призывы к выходу на несанкционированные митинги ещё до получения решения по своей регистрации на выборах. «Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки», — заключил мэр.
Читайте также
Позже стало известно, что Либертарианская партия России отказалась от проведения согласованной с властями Москвы акции на проспекте академика Сахарова 3 августа. Организаторов не устроило место, так как в заявке они запрашивали другое — Лубянскую площадь. По мнению Собянина, это говорит о том, что активисты готовят новую провокацию.
Добавим, сразу после отказа от согласованного митинга на проспекте Сахарова был задержан член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов. По словам председателя федерального комитета партии Сергея Бойко, Светова задержал ОМОН для «проведения в его отношении проверки».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Нидерланды отказались принять расследование немецкого детектива о МН17
- Медведев поручил губернаторам взять на личный контроль ситуацию с лесными пожарами
- Скончался художник Валерий Кокурин
- Порошенко заявил, что не намерен «прятаться» от Путина
- Москвичи пережили самую холодную ночь июля