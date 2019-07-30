Собянин считает провокацией несогласованную акцию протеста 27 июля

Преднамеренной провокацией назвал несогласованный с властями столицы митинг, прошедший в минувшую субботу, 27 июля, мэр Москвы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

По его мнению, расценивать митинг можно как массовые беспорядки, заранее спланированные и подготовленные.

«Никаких заявок о проведении мероприятия не поступало, никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв к участию в акции 27 июля», — заявил градоначальник.

Кроме того, по словам Собянина, кандидаты начали озвучивать призывы к выходу на несанкционированные митинги ещё до получения решения по своей регистрации на выборах. «Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки», — заключил мэр.