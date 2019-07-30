Член СПЧ дал совет незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму

Обращаться за обжалованием решений в избирательные комиссии и суды посоветовал незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Леонид Поляков, пишет ТАСС. По его мнению, оппозиция зря расходует силы на призывы к участию в несанкционированных митингах, когда есть законные пути решения проблемы.

«История показывает, что есть позитивный опыт решения этих проблем через официальные процедуры: апелляции по линии избиркомов или обращения в Верховные суды», — отметил член СПЧ.

В качестве позитивного опыта он привёл пример отмены решений региональных комиссий в Карачаево-Черкесии. Призывы же к незаконным действиям, по его мнению, говорят о неуверенности в себе оппозиционных кандидатов.

«Если у вас действительно стопроцентная уверенность, что у вас всё чисто, то добейтесь этого через действующие нормы законодательства и через инстанции, которые просто обязаны исправлять ошибки, допущенные на низовом уровне», — заключил Поляков.

Ранее в Генпрокуратуре высказались по поводу ситуации вокруг выборов в Мосгордуму. Жёстко пресекать действия участников и организаторов незаконных митингов в преддверии единого дня голосования призвал прокуроров замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

Напомним, 27 июля в столице прошёл несогласованный с властями митинг в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных к выборам в городскую думу. По данным МВД было задержано чуть более тысячи человек, «ОВД-Инфо» насчитало около 1400 задержанных участников.

