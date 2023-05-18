«Нужен ГОСТ!»: Идею ввести права на электросамокаты назвали абсурдом

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев заявил URA.RU о необходимости ввести в России права на использование электросамокатов по аналогии со скутерами. По мнению депутата, выдавать их стоит с 16 лет. Эрдман назвала идею Гусева абсурдной.

«Это так же абсурдно, как и введение прав на управление велосипедами. Сравнивать самокаты со скутерами как минимум неправомерно хотя бы из-за фактора скорости. Уточню, что речь идет о прокатных самокатах, скорость которых ограничена 25 км/ч, в некоторых городах — 20 км/ч. Как правило, люди в городах практически не перемещаются со скоростью выше 20 км/ч из-за трафика, зон ограничения и прочего. Скутер же способен развивать скорость до 60-90 км/ч», — сказала Эрдман.

Вместе с тем собеседница НСН указала на необходимость сделать обязательным ГОСТ, касающийся частных самокатов и других частных средств индивидуальной мобильности (например, моноколес и сигвеев).

«Пока этого не произойдет, они ничем не ограничены по скорости. Здесь можно было бы обсуждать введение прав на их использование или сдачу каких-то экзаменов, но, повторюсь, в случае с прокатными самокатами это бессмысленно», — добавила эксперт.

Кроме того, директор Ассоциации операторов микромобильности вывела формулу безопасности на дороге.