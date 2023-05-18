«Нужен ГОСТ!»: Идею ввести права на электросамокаты назвали абсурдом
Продуманная инфраструктура плюс культура вождения — формула безопасности на дороге, сказала НСН Ксения Эрдман.
Сравнивать прокатные самокаты со скутерами некорректно из-за фактора скорости, права на них вводить не следует. Об этом НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев заявил URA.RU о необходимости ввести в России права на использование электросамокатов по аналогии со скутерами. По мнению депутата, выдавать их стоит с 16 лет. Эрдман назвала идею Гусева абсурдной.
«Это так же абсурдно, как и введение прав на управление велосипедами. Сравнивать самокаты со скутерами как минимум неправомерно хотя бы из-за фактора скорости. Уточню, что речь идет о прокатных самокатах, скорость которых ограничена 25 км/ч, в некоторых городах — 20 км/ч. Как правило, люди в городах практически не перемещаются со скоростью выше 20 км/ч из-за трафика, зон ограничения и прочего. Скутер же способен развивать скорость до 60-90 км/ч», — сказала Эрдман.
Вместе с тем собеседница НСН указала на необходимость сделать обязательным ГОСТ, касающийся частных самокатов и других частных средств индивидуальной мобильности (например, моноколес и сигвеев).
«Пока этого не произойдет, они ничем не ограничены по скорости. Здесь можно было бы обсуждать введение прав на их использование или сдачу каких-то экзаменов, но, повторюсь, в случае с прокатными самокатами это бессмысленно», — добавила эксперт.
Кроме того, директор Ассоциации операторов микромобильности вывела формулу безопасности на дороге.
«Формула безопасности — это инфраструктура плюс культура вождения. У нас есть отдельные зоны для автомобилей и пешеходов, которые пересекаются только на пешеходных переходах. Нужно получить такую же зону для средств индивидуальной мобильности и велосипедов. Очень мало городов, где есть должная инфраструктура. Как только появятся индивидуальные зоны для пешеходов и для различных видов транспорта, как только все начнут вести себя этично по отношению друг к другу, будет всем счастье», — отметила она.
Эрдман также рассказала о информационной работе, которую проводит ассоциация.
«Мы частично запустили, частично запускаем различные информационные кампании и школы вождения, касающиеся и популяризации культуры правильного вождения, и информирования людей. Те опросы, которые мы провели в преддверии принятия поправок, показали, что люди часто не знают, что, например, нельзя ездить по двое, что нужно спешиваться при пересечении дороги. Наша важнейшая общая задача — максимально информировать людей о принятых поправках и о тех нормах и принципах, правах и обязанностях, которые нужно соблюдать», — подчеркнула собеседница НСН.
В заключение эксперт отметила, что теперь ДТП между пешеходом и средством индивидуальной мобильности приравнивается к ДТП между пешеходом и транспортным средством.
«Это означает необходимость вызова ГИБДД, это означает ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях. Пока лица, управляющие средствами индивидуальной мобильности, не находятся на собственной зоне, они в гостях и на дороге, и на пешеходной зоне. Поэтому приоритет всегда будет и у пешеходов, и у автомобилей», — подытожила она.
Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов заявил, что электросамокаты небезопасно использовать на тротуарах и проезжей части, для них нужно строить больше велодорожек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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