За прошедшие выходные в Москве оштрафовали более 1300 водителей СИМ
В Москве штрафы за нарушение Правил дорожного движения получили 1368 водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные столичного ГУ МВД РФ.
Отмечается, что это статистика за два выходных дня (13 и 14 мая). Практически все водители электросамокатов, электровелосипедов, моноколес и гироскутеров (1332 человек) были наказаны по статье «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».
Ранее член конституционного комитета Совета Федерации Артём Шейкин заявил, что штрафы за нарушение ПДД водителями электросамокатов следует увеличить минимум в десять раз, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru