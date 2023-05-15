За прошедшие выходные в Москве оштрафовали более 1300 водителей СИМ

Отмечается, что это статистика за два выходных дня (13 и 14 мая). Практически все водители электросамокатов, электровелосипедов, моноколес и гироскутеров (1332 человек) были наказаны по статье «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

Ранее член конституционного комитета Совета Федерации Артём Шейкин заявил, что штрафы за нарушение ПДД водителями электросамокатов следует увеличить минимум в десять раз, сообщает RT.

