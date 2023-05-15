За прошедшие выходные в Москве оштрафовали более 1300 водителей СИМ

В Москве штрафы за нарушение Правил дорожного движения получили 1368 водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные столичного ГУ МВД РФ.

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Отмечается, что это статистика за два выходных дня (13 и 14 мая). Практически все водители электросамокатов, электровелосипедов, моноколес и гироскутеров (1332 человек) были наказаны по статье «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

Ранее член конституционного комитета Совета Федерации Артём Шейкин заявил, что штрафы за нарушение ПДД водителями электросамокатов следует увеличить минимум в десять раз, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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